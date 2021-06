Scontro furgone e auto: feriti un uomo e una donna

I vigili del fuoco hanno dovuto “tagliare” la portiera per liberare una agrigentina, rimasta ferita in un incidente stradale, avvenuto in via Giovanni XXIII, ad Agrigento.

A scontrarsi la Fiat Panda, condotta dalla donna, e un furgone. Entrambi i conducenti sono stati trasportati con le ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Sul posto hanno operato gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi, che serviranno a ricostruire la dinamica del sinistro.