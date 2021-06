Cresce l’attesa per Akragas-Nissa

Cresce l’attesa per la partitissima del triangolare del campionato di Eccellenza girone A Akragas – Nissa, in programma domenica 13 giugno, alle ore 16:30, allo stadio Esseneto di Agrigento. I biancoazzurri sono ad un passo dalla finale per la promozione in Serie D. All’Akragas può bastare anche un pareggio con gol per centrare la qualificazione. La Nissa, invece, ha un solo risultato a disposizione per raggiungere la finale: la vittoria. La partita, dunque, promette tante emozioni e agonismo. Sugli spalti sono attesi tantissimi spettatori. La caccia al biglietto è ancora aperta e la prevendita procede a gonfie vele. In esaurimento i posti in tribuna e curva. È possibile ancora acquistare il biglietto sia nella segreteria dello stadio Esseneto di Agrigento che al “Caffè dei Fiori” al viale Leonardo Sciascia del Villaggio Mosè nei seguenti giorni e orari:

Segreteria stadio Esseneto

Oggi venerdì 11 giugno dalle 15:30 alle ore 18:30

Sabato 12 giugno dalle ore 9:30 alle ore 12:30

“Caffè dei Fiori” viale Leonardo Sciascia del Villaggio Mosè

Oggi venerdì 11 giugno e sabato 12 giugno dalle ore 8 alle ore 20

Si ricorda ai tifosi che il botteghino dello stadio rimarrà chiuso domenica 13 giugno nel giorno della partita.

I costi dei biglietti sono i seguenti:

Tribuna coperta 10 euro

Gradinata 7 euro

Curva Sud 5 euro

Settore Ospiti 10 euro