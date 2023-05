Scontro frontale sulla statale 115: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la mattina del primo maggio lungo la statale 115, all’uscita del quartiere di Villaggio Mosè in direzione Palma di Montechiaro. A scontrarsi frontalmente per cause in fase di accertamento due auto, una Ford Fiesta e una Skoda.

A bordo delle vetture viaggiavano, in una dei turisti stranieri, nell’altra un gruppo di persone di Ragusa. Tre i feriti, che sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, ma non verserebbero in gravi condizioni.

Ad effettuare i rilievi gli agenti della polizia Stradale di Agrigento.