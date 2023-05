CORSO PER CAMERIERE GRATUITO

Cala Manbrù organizza un corso gratuito dedicato a studenti, disoccupati e persone in cerca di nuove opportunità: un’intensa formazione di 16 ore per imparere il mestiere del cameriere, ideale anche per chi non ha mai avuto esperienza nel settore. Il corso, in modalità full immersion, si svolgerà entro fine maggio presso lo splendido stabilimento balneare di Cala Manbrù, situato a Siculiana Marina.

Il corso rappresenta un’occasione per apprendere tutte le competenze necessarie per lavorare in un ambiente dinamico e stimolante. Il corso è aperto a soli 10 partecipanti che avranno la possibilità di accedere a questa formazione esclusiva.

Al termine del corso, verrà offerto un contratto stagionale della durata di 4 mesi, con 2 giorni di riposo settimanali e un compenso in linea con il CCNL.

Per candidarvi, inviate una mail a [email protected] o chiamate il numero 3911325974. I posti sono limitati! Entrate a far parte del nostro team e iniziate la vostra avventura nel mondo dell’ospitalità di alto livello.