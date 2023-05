Orrore a San Leone: gattino ucciso a colpi di pietra

Nella zona del lungomare Falcone – Borsellino a San Leone è stata ritrovata la carcassa di un gattino che sarebbe stato ucciso con una grossa pietra. Accanto all’animale, infatti, c’è un grosso masso in parte frantumato. A fare questa orribile scoperta è stato un passante, Franco Tedesco. “Qualche essere indegno di appartenere alla specie umana – ha scritto in un posto su Facebook – ha privato della vita colpendo con una pietra questo gattino. Invito chi ne ha la competenza a togliere questo scempio, insieme alla sporcizia e provvedere alla sistemazione della carogna”. Una vicenda che ha provocato decine di reazioni sui social. “Siete dei vigliacchi. Adulti o ragazzini che siano solo vigliacchi”, scrive la veterinaria Leila Li Causi. “Questa è cattiveria, crudeltà posta in essere da vigliacchi, in questa città servono le telecamere”, il commento tra rabbia e sdegno dell’ex assessore comunale di Agrigento Roberta Lala.