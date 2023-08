Due autovetture si sono scontrate frontalmente, sulla strada statale Palermo-Sciacca, a circa due chilometri dallo svincolo per Altofonte in direzione della città agrigentina. L’incidente stradale si è verificato ieri. Quattro i feriti, tutti in gravi condizioni. Le auto coinvolte sono una Nuova Fiat Punto e un suv Suzuki. All’interno dei veicoli viaggiavano 4 persone. Tre si trovavano nel suv, un altro invece era alla guida della Nuova Fiat Punto. Sul posto quattro ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. I feriti sono stati estratti dagli abitacoli con difficoltà: i pompieri hanno infatti dovuto tagliare parte della carrozzeria delle due auto. I feriti sono poi stati soccorsi dai sanitari e successivamente trasportati d’urgenza in ospedale. Le loro condizioni sono gravi e la prognosi è al momento riservata.