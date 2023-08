Tre agenti della Polizia Penitenziaria sono morti in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di sabato lungo la Statale 385, Catania-Caltagirone, in territorio di Mineo. Si tratta di Pietro Tantoli, 48 anni, originario di Bitonto in Puglia, spirato all’ospedale “Cannizzaro” dove era stato portato in elisoccorso in condizioni disperate, Giuseppe Spampinato di 49 anni e Giovanni Barbanti di 38 anni.

Le vittime viaggiavano a bordo di una Peugeot 208 e si stavano recando a Mineo per partecipare alla festa del Patrono. Un’altra persona è rimasta ferita ed è stata ricoverata all’ospedale Gravina di Caltagirone. Per i rilievi e le indagini sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Palagonia.