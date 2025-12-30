Coinvolti in un incidente stradale dovuto ad una mancata precedenza, subito dopo, se ne dicono di tutti colori mandando in tilt la viabilità. È successo nel quartiere della Bibbirria, a pochi passi da via Duomo, ad Agrigento, dove due automobilisti hanno dato vita ad una lite che ha rischiato anche di degenerare.

Protagonisti un operaio trentenne e un commerciante sessantenne. I due uomini si trovavano alla guida delle rispettive auto quando, sembrerebbe a causa di una mancata precedenza, avrebbero tamponato.

I conducenti sono scesi dai veicoli e hanno cominciato a litigare. Qualcuno ha chiamato il 112. Le forze dell’ordine, giunte tempestivamente, hanno evitato il peggio e successivamente ricostruito la dinamica dei fatti. Nessuno dei due automobilisti è rimasto ferito.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp