Serve attuare una serie di interventi urgenti così da migliorare la viabilità alla rotatoria di Porta Aurea, a pochi passi dal tempio di Ercole, teatro di due o tre incidenti stradali a settimana. L’ultimo ieri mattina. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono state due autovetture: una Fiat Cinquecento L e una Lancia Ypsilon. Conducenti e occupanti dei mezzi coinvolti, per fortuna, non hanno riportato traumi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Mesi fa era stata firmata una convenzione tra il Comune di Agrigento e il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. Tra i lavori in programma c’è la realizzazione della rotatoria di Porta Aurea, ritenuto da più parti uno dei tratti più pericolosi della città. Ad oggi non si è fatto nulla.

Automobilisti e scooteristi continuano a segnalare criticità legate alla conformazione dell’incrocio, alla scarsa visibilità e all’assenza di segnaletica adeguata. Gli interventi a Porta Aurea dovrebbero finalmente consentire una viabilità più sicura, con nuova illuminazione pubblica, marciapiedi, arredi e una migliore regolamentazione del traffico. Tuttavia, i cittadini e i residenti auspicano che non si tratti solo di un intervento estetico ma di una vera soluzione ai problemi di sicurezza stradale che da anni caratterizzano quell’area.

