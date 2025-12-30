Ignoti ladri hanno messo a segno un furto al circolo del tennis di via Alcide De Gasperi ad Agrigento. E’ successo, nei giorni delle scorse festività natalizie, periodo in cui la struttura sportiva è rimasta chiusa.

I malviventi si sono intrufolati nell’impianto attraverso una finestra, riuscendo a portare via circa 100 euro dal registratore di cassa e un telefono cellulare.

Fatta l’amara scoperta, subito è stata formalizzata la denuncia, a carico di ignoti, alla Stazione dei carabinieri. E i militari dell’Arma hanno avviato l’attività investigativa per tentare di identificare gli autori del furto.

