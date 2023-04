Scontro fra auto sulla statale 118, giovane finisce in ospedale

Ha riportato vari traumi per fortuna non gravi un giovane agrigentino rimasto ferito, in un incidente stradale, che ha coinvolto un’autovettura e una minicar. Il sinistro è avvenuto, l’altra sera, lungo la strada statale 118, nel tratto che collega Agrigento con Raffadali, teatro anche recentemente di altri gravi e tragici incidenti. A poca distanza, lo scorso 19 aprile, nell’impatto tra due Volkswagen Golf perse la vita Francesco Mannella, ventinovenne, di Porto Empedocle. Nell’ultimo evento in ordine di tempo a scontrarsi sono stati una Mercedes e una minicar. Il piccolo veicolo è finito fuori strada. Ad avere la peggio il conducente della minicar. Con un’ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Solo tanta paura per l’uomo alla guida della Mercedes. I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno effettuato i rilievi.