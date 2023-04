Perseguita l’ex compagna: misura cautelare per artigiano

Non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione con l’ex compagna e l’avrebbe, nel corso degli ultimi mesi, perseguitata e minacciata. Il Gip ha applicato l’obbligo di dimora con divieto di avvicinamento alla persona offesa per un artigiano, trentottenne, di Campobello di Licata. A dare esecuzione al provvedimento cautelare sono stati i carabinieri della Stazione cittadina. L’uomo avrebbe tormentato la donna, una ventottenne disoccupata, senza darle pace, e perdendo spesso il controllo. La giovane donna s’è rivolta alle forze dell’ordine che hanno attivato il cosiddetto “codice rosso”. E adesso è arrivata l’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari. Il 38enne campobellese non soltanto non potrà più avvicinarsi alla sua ex compagna, ma dovrà anche restare nel suo Comune di residenza. Vietato anche ogni tipo di comunicazione tramite telefono, social, web, e ancora attraverso qualsiasi altro mezzo informatico.