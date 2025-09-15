Incidente stradale, nella tarda serata di sabato, in via Padre Girolamo a Cammarata. Si sono scontrati uno scooter Malaguti e un’auto Volkswagen Golf. Alla guida del mezzo a due ruote c’era un ragazzo di 15 anni, di San Giovanni Gemini, che ha riportato dei traumi sparsi sul corpo. Con un’ambulanza del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, per le cure necessarie. Non versa in pericolo di vita.

Al volante della vettura si trovava un trentacinquenne, di Cammarata, risultato positivo all’alcol test. Ad occuparsi delle indagini sono stati i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Cammarata. L’automobilista è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per guida in stato di ebbrezza, e gli è stata ritirata la patente di guida.

