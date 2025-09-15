Una insegnante in pensione di Palma di Montechiaro è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta dalla sua stessa auto. La donna ha riportato gravi fratture. Dopo le prime cure è stata trasferita all’ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo dove si trova attualmente ricoverata. La dinamica è in fase di ricostruzione. Tra le ipotesi un guasto al mezzo o un errore umano. La palmese è apprezzata in città per la carriera nelle scuole superiori e per l’impegno nel sociale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp