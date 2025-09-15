Si rifiuta di somministrargli alcolici e viene colpito alla testa con una bottiglia. Il titolare di un locale della movida del centro di Agrigento è rimasto lievemente ferito. Tutto quanto è ,accaduto, nella notte fra sabato e ieri, a pochi metri dalla via Atenea. Ad accorrere sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura che, raccolta la segnalazione, sono intervenuti nella zona.

L’aggressore è stato già identificato, dovrebbe trattarsi di un immigrato. Il titolare del locale si è rifiutato di servire la bevanda alcolica richiesta dall’avventore perché s’è accorto che era ubriaco. Un rifiuto che non è stato gradito dall’esagitato che ha afferrato una bottiglia, e ha colpito alla testa l’esercente. Quest’ultimo non ha fatto ricorso alle cure ospedaliere.

