Scontro fra auto e moto: motocilista finisce in ospedale

Una pensionata agrigentina di 86 anni, alla guida di una Fiat Panda, ha fatto un’improvvisa inversione di marcia lungo la Panoramica dei Templi, provocando l’impatto fra l’utilitaria e una moto di grossa cilindrata, una Bmw, guidata da un sessantenne. L’uomo è stato sbalzato dalla sella ed è rovinato sul selciato. Scattati i soccorsi, il ferito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli avrebbero diagnosticato vari traumi e contusioni. Per sua fortuna, non è però in pericolo di vita. Gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Municipale, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.