Riaprono le scuole, scooter e auto parcheggiate in divieto: 121 multe due giorni

Con la riapertura delle scuole, in due giorni, mercoledì e ieri, gli agenti della polizia Municipale di Agrigento hanno elevato ben 76 multe a scooter, moto e mini-car, quasi tutti appartenenti a studenti, e 45 alle auto, tra le vie Aldo Moro, Pirandello, piazza Vittorio Emanuele, viale della Vittoria, e aree attorno al Quadrivio Spinasanta.

I mezzi a due ruote erano stati lasciati in ogni dove: sopra i marciapiedi, sulle strisce pedonali, nei posti riservati ai disabili, in prossimità di curve, sulle strisce blu in mezzo alle macchine in sosta. Le autovetture multate invece lasciate posteggiate in doppia o tripla fila, nei posti riservati ai portatori di handicap o nelle aree previste per ciclomotori e motociclette.

Un malcostume diffuso, e troppo spesso tollerato, quello di lasciare l’automobile, o lo scooter dove capita. Per arginarlo l’assessore comunale Francesco Picarella, responsabile del Corpo dei vigili urbani, ha deciso di intensificare i controlli.