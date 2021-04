Scontro tra un’auto ed una moto, nel pomeriggio in Via Viareggio a San Leone, angolo via Maddalusa. Ad avere la peggio è stato il centauro, finito a terra e soccorso dai sanitari arrivati con un’ambulanza.

Le condizioni del centauro non sono al momento note. Sul posto anche personale della Polizia Locale per gli accertamenti del caso.

Sono particolarmente numerosi, gli incidenti stradali registrati in città.

Foto Salvatore Pisciotto