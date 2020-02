Scontro auto e moto, due sedicenni “volano” dal mezzo e due ruote: feriti e trasportati in ospedale

Due sedicenni di Agrigento sono rimasti feriti, per fortuna non in maniera grave, in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via Panoramica dei Templi, ad Agrigento. I due viaggiavano a bordo di un motociclo Honda, che si è scontrato con una Fiat Punto, condotta da un agrigentino.

In ambulanza sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Illeso l’uomo alla guida dell’utilitaria. Sul posto gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia locale, che si sono occupati dei rilievi per accertare le cause del sinistro, e stabilire le responsabilità.