Si scontrano auto e moto: ferito giovane infermiere agrigentino

Ha riportato diversi traumi, e si trova ricoverato all’ospedale di Agrigento, un 27enne infermiere di Agrigento, rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto poco dopo l’ingresso per l’abitato favarese, precisamente in via Aldo Moro.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili urbani, il giovane a bordo di una motocicletta BMW, è andato ad impattare contro una Fiat Punto, appena uscita da una traversa.

L’impatto è stato talmente violento che il motociclista è “volato” scavalcando l’utilitaria, per poi sbattere sull’asfalto. Una volta soccorso, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Indagano i vigili urbani per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.