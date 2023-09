Dopo lo scontro è “volato” dalla sella, e dopo avere oltrepassato il guardrail, è finito su un terreno. Un motociclista cinquantenne di Agrigento è rimasto gravemente ferito. Portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, i medici lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico. Non versa, per sua fortuna, in pericolo di vita. L’incidente stradale si è verificato in via Alfredo Capitano, proprio di fronte la Valle dei Templi. Ad entrare in collisione una Fiat Cinquecento, su cui viaggiavano padre e figlio, e una moto di grossa cilindrata, modello Honda. Della ricostruzione della dinamica dei fatti si stanno occupando gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale.