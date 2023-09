Ogni fine settimana e soprattutto la prima domenica del mese in concomitanza con la giornata gratuita nei siti archeologici, lungo la strada provinciale della via Panoramica dei Templi viene presa d’assalto da centinaia di vetture che vengono parcheggiate lungo le carreggiate in ogni dove. Ieri, nel giro di poche, gli agenti della polizia provinciale hanno staccato almeno una cinquantina di contravvenzioni.

Come succede oramai da tempo, in questo periodo dell’anno, ogni giorno masse di turisti si riversano alla Valle dei Templi. La gran parte dei visitatori lascia l’auto all’interno del grande parcheggio a pagamento all’ingresso del tempio di Giunone, tanti altri purtroppo parcheggiano, in barba ai divieti, sul ciglio della strada, rischiando anche di provocare incidenti stradali.