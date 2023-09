Trenta chili di carne non conservati in maniera idonea o scaduti e 110 chili di prodotti ittici privi della obbligatoria tracciabilità. A fare la scoperta sono stati i carabinieri del Nas di Palermo nel corso di ispezioni in due ristoranti di Lampedusa. Durante i controlli è stata accertata la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema di Haccp e la scoperta di prodotti alimentari privi di tracciabilità.

Al termine della prima ispezione sono stati sequestrati 30 chili di prodotti carnei non custoditi con le modalità idonee e conservate oltre la data di scadenza riportata sulle etichette, e alla proprietaria è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro.

Nel secondo ristorante sequestrati 110 chili di prodotti ittici senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità degli stessi, in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare, e alla titolare è stata elevata una multa di 1.500 euro.