Un ferito nello scontro tra un’auto e un furgone adibito al trasporto di ortaggi. L’incidente stradale si è verificato alla Crocca tra Favara e Villaggio Mosè. Una turista cinese alla guida della vettura non avrebbe rispettato il segnale di stop, causando l’impatto con il furgone carico di zucchine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Radiomobile e i poliziotti delle Volanti. Il conducente del furgone è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Illesa, invece, la turista alla guida dell’auto.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp