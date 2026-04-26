La CastrumFavara resta in Serie D. La formazione guidata da mister Pietro Infantino ha conquistato la matematica salvezza con una giornata d’anticipo grazie alla preziosa vittoria ottenuta sul campo di Paternò per 3-1. La gara. All’8’ la formazione di Favara ha sboccato la partita grazie al gol del capitano Nacho Varela che ha trasformato un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Di Maria.

Al 38’ il raddoppio con la doppietta personale di Varela grazie ad un altro calcio di rigore per un fallo di Di Maria su Lanza. Al 44′ ingenuità della difesa favarese in un disimpegno e rigore per i padroni di casa trasformato da Marchetti. Il primo tempo si è chiuso con il punteggio di 2-1. Nella ripresa la CastrumFavara ha chiuso i conti con Tripicchio.

Al triplice fischio finale festa grande di giocatori e tifosi della Castrum Favara per una salvezza meritata, costruita senza non poche difficoltà.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 33° giornata: Athletic Club Palermo – Savoia 1-3; Città Di Acireale – Ragusa 0-0; Città Di Gela – Vibonese 1-1; Enna – Gelbison 0-1; Milazzo – Reggina 1-2; Nuova Igea Virtus – Messina 1-1; Paternò – Castrum Favara 1-3; Sambiase – Nissa 1-1; Sancataldese – Vigor Lamezia 1-1.

Classifica serie D – girone I: Savoia 66, Nissa 64, Reggina 63, Athletic Club Palermo e Gelbison 57, Sambiase e Nuova Igea Virtus (-5) 53, Milazzo 44, Città Di Gela (-1) 43, Vigor Lamezia 39, Castrum Favara 37, Enna 35, Ragusa 34, Città Di Acireale 1946 (-1) e Vibonese 32, Messina (-14) e Sancataldese Calcio 29, Paternò 19

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp