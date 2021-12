Scontro alla zona industriale, feriti due bambini

Due bambini, di 5 e 6 anni, sono rimasti feriti e accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dopo un incidente stradale, avvenuto nella zona industriale di Agrigento, tra i territori di Aragona e Favara. A scontrarsi un’auto Audi A4, e un suv Audi Q3.

Nell’impatto i piccoli hanno sbattuto la testa. A soccorrerli lo zio, che li ha caricati in macchina, e portati al vicino presidio ospedaliero di contrada “Consolida”.

Sul posto si sono portati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale. Le cause del sinistro non sono ancora chiare.