In merito al tragico incidente mortale di Porto Empedocle costato la vita alla 63enne agrigentina, Isabella Messina, da registrare l’appello di sensibilizzazione di Carmelina Nobile, responsabile dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della strada sede Agrigento. “Isabella Messina è stata strappata brutalmente alla vita a causa di un investimento avvenuto in una strada poco illuminata, per mano di un giovane di appena 21 anni alla guida di una Renault Clio – si legge in una nota -. Isabella non è solo una vittima. Isabella è una madre, una figlia, un’amica, una cittadina come tanti di noi, che non ha fatto altro che camminare lungo una strada che avrebbe dovuto essere sicura, protetta, illuminata. Una strada che, invece, si è trasformata in una trappola mortale. È stata travolta e trascinata, in una dinamica che lascia sgomenti, indignati, addolorati”.

“A nome di chi resta – continua Nobile -, chiediamo rispetto. Ma soprattutto chiediamo risposte. E azioni concrete. Agli utenti della strada, ricordiamo che ogni vita umana è sacra. Che al volante di un’auto si ha in mano una responsabilità enorme. Bisogna guidare con prudenza, con coscienza, con rispetto. Basta un attimo di distrazione, di superficialità, per distruggere un’intera esistenza. Nessuna telefonata, nessuna fretta, nessuna distrazione vale quanto una vita umana. Alle Istituzioni, rivolgiamo un grido accorato: non si può più aspettare. È ora di intervenire, con forza e con urgenza. Le strade devono essere sicure”.

“L’illuminazione pubblica non è un dettaglio: è una questione di vita o di morte e molte purtroppo sono le strade del nostro territorio agrigentino che presentano criticità sotto questo aspetto e più volte l’Aifvs Aps Agrigento si è esposta con accorati appelli a chi di competenza per responsabilizzare le Istituzioni di ogni possibile nefasta conseguenza. Servono controlli più serrati, campagne di prevenzione, manutenzione costante, investimenti sulla sicurezza urbana. La morte di Isabella non può restare un semplice fatto di cronaca. Deve diventare un simbolo, un punto di svolta. Perché nessun’altra persona debba perdere la vita in questo modo assurdo e crudele. Perché nessuna famiglia debba più versare lacrime su un’ingiustizia evitabile. Che il sacrificio di Isabella apra gli occhi a chi guida, a chi amministra, a chi può fare la differenza. Facciamo memoria, ma facciamolo con responsabilità. L’Aifvs Aps Agrigento si stringe attorno alla famiglia Messina, ai suoi amici e a tutta la comunità di Porto Empedocle con immenso dolore”, conclude Carmelina Nobile responsabile dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della strada sede Agrigento.

