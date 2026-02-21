Il telefono risulta spento dalle 11:30 di ieri, venerdì 20 febbraio. Poco prima è stata immortalata da alcune telecamere di videosorveglianza di un bar di Porto Empedocle. Vanno avanti senza sosta le ricerche di Rossana Gucciardo, la quarantenne centralinista del Comune di Porto Empedocle, che è sparita nel nulla. I familiari, dopo che la donna non è rientrata a casa, venerdì pomeriggio, hanno presentato una denuncia alla Stazione dei carabinieri di Porto Empedocle.

La donna ha dei problemi di salute ed è per questo motivo che il piano di ricerche è scattato subito senza aspettare le 48 ore come da protocollo.

A mobilitarsi i militari dell’Arma della Compagnia di Agrigento e i poliziotti del Commissariato “Frontiera” ma anche gli agenti della sezione Volanti della città dei Templi. Non è escluso però un allontanamento volontario. Le ricerche vengono fatte però fatte perché c’è una denuncia di scomparsa. Chiunque, fra quanti che la conoscono o vedesse la donna deve subito contattare il 112, il numero unico d’emergenza, per segnalare. Le verifiche verranno fatte dalle forze dell’ordine.

