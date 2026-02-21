Si trova ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Villa Sofia di Palermo, il quarantaquattrenne giardiniere e muratore, di nazionalità romena, residente da tanti anni a Ribera, che giovedì scorso è caduto da un’altezza di circa 7 metri, impattando sul suolo, mentre era impegnato a effettuare dei lavori di potatura in un’area privata di contrada “Magone”.

L’uomo è ricoverato, in prognosi riservata sulla vita. E’ stata aperta un’indagine da parte della procura. I carabinieri della Tenenza cittadina, hanno già sentito il proprietario del terreno, un quarantaquattrenne riberese disoccupato. La sua posizione è al momento al vaglio.

