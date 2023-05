Scolpire il tempo. Il paesaggio e il cinema, è la volta “Io non ho paura”

Terzo appuntamento con la rassegna “Scolpire il tempo. Il paesaggio e il cinema”, una retrospettiva di film sul rapporto fra lo spazio fisico e il complesso sistema di percezioni attraverso cui lo sguardo costruisce e riconosce il paesaggio come immagine cinematografica. La manifestazione è a cura di Beniamino Biondi.

È la volta del film “Io non ho paura” di Gabriele Salvatores, girato nel 2003 fra la Basilicata e la Puglia. La trama, che deriva da un best-seller di Nicolò Ammaniti, ha l’involucro del thriller, ma si tratta essenzialmente di un film su un’infanzia minacciata nella sua innocenza dalla scoperta del Male legato al mondo degli adulti e alla lotta per la sopravvivenza in un Meridione come sempre arretrato. Questa tematica è svolta con una finezza nel ritratto dei bambini protagonisti della storia; notevole anche la fotografia con le sue immagini di sterminati campi di grano immersi in una Natura non indifferente ai drammi dell’Uomo. Il regista si è posto in una posizione di grande rispetto verso l’opera letteraria e ha dato alla vicenda una credibilissima ambientazione in una campagna desolata e bella, facendone la sua opera più prestigiosa e profonda. Appuntamento martedì 16 maggio alle 17:30 nella sala Tommaso Fazello del Museo Archeologico “Pietro Griffo”. Ingresso libero.