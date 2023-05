Maltempo, piove nell’Agrigentino. Vigili del fuoco e Protezione civile in allerta

Piove da alcune ore in diversi comuni dell’Agrigentino. Oggi lunedì 15 maggio, e domani martedì 16, saranno giorni particolarmente complicati a causa del maltempo. Per oggi è stata diramata un’allerta meteo Arancione con rischio di esondazioni e forti precipitazioni. Con proprie ordinanze sindacali, i sindaci agrigentini hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Da Agrigento a Favara, da Canicattì a Palma di Montechiaro, così come da Licata a Sciacca, i primi cittadini hanno deciso di far restare gli studenti a casa. Previsto, secondo quanto riferito nel messaggio di allerta, il rischio di temporali e possibilità di nubifragi con rischi di esondazione di corsi d’acqua e danni da precipitazioni intense. Va segnalato che sul sito della Protezione civile nazionale e regionale è pubblicato il bollettino del rischio idrico e idrogeologico che, per parte della Sicilia prevede massima allerta oggi 15 maggio. In particolare l’allerta Rossa riguarda le province Palermo e Trapani e parte di quella di Agrigento.

Vigili del fuoco e Protezione civile sono in allerta. Per tutta la giornata di oggi (e in ogni caso fino a cessata emergenza) è stata attivata la sala operativa di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. E’ stato anche attivato il numero telefonico per le emergenze: 333 6141869, al quale potranno essere segnalate eventuali criticità, mentre la gestione della sala operativa sarà effettuata dal personale del Gruppo di Protezione Civile e dai volontari delle associazioni che hanno dato la loro disponibilità. Il personale stradale del Libero Consorzio effettuerà inoltre un costante monitoraggio della rete stradale provinciale. A causa del rischio di forti precipitazioni si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto, e solo in caso di effettiva necessità, in particolare su tutte le strade procedendo con la massima prudenza, soprattutto nei pressi di torrenti e valloni tributari e negli attraversamenti a rischio esondazione e in presenza di fango e detriti sulle carreggiate.