L’Assessore Giovanni Vaccaro: “Iniziano i lavori sul verde pubblico in città”

Dopo aver espletato tutte le procedure, al via i lavori di ripristino del verde pubblico ad Agrigento grazie al finanziamento regionale arrivato quest’anno a seguito dell’emendamento inserito dall’Assessore Regionale all’energia Di Mauro.

“E’ stata fatta una mappatura in città delle zone più critiche e a rischio anche per l’incolumità dei cittadini- dice l’assessore Giovanni Vaccaro-pertanto attraverso la ditta incaricata il quartiere di Villaggio Peruzzo sarà sottoposto ai lavori di pulizia e di messa in sicurezza del verde e delle aiuole. Presto ,quindi, la città potrà avere un giusto restyling e riappropriarsi di spazi verdi che saranno un colpo d’occhio per i cittadini e i turisti che visiteranno la nostra città. Voglio ringraziare il Sindaco Franco Miccichè per aver seguito personalmente l’iter di inizio lavori”