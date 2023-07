Come ogni giorno stava pascolando le sue pecore quando all’improvviso sarebbe scivolato in un dirupo. Una caduta che non gli ha lasciato scampo. E’ morto così Rosario Alaimo, 55 anni, pastore narese. Il tragico incidente si è verificato nelle campagne di Naro. A trovarlo casualmente è stato un passante. Con il cadavere c’era il suo cane che era rimasto a vegliare il padrone.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Stazione, il personale medico del 118 e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. L’uomo era ormai cadavere. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. La salma è stata recuperata dai pompieri.