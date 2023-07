Il giudice monocratico del Tribunale di Sciacca ha assolto Antonino Barbera, di 85 anni, e Nino Barbera, di 53, padre e figlio, in qualità di legali rappresentanti dell’associazione Mnemosine, con sede a Santa Margherita Belice, accusati di non avere dichiarato il reddito d’impresa, dal 2013 al 2017, per circa 30 milioni di euro. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

L’associazione Mnemosine è un ente accreditato dal ministero dell’Istruzione dal 2010 per la formazione del personale scolastico. Operante su tutto il territorio nazionale ed internazionale nel campo della formazione e della ricerca scolastica, educativa ed universitaria. per la formazione del personale scolastico. Dal 2005 ha proposto annualmente circa 200 corsi universitari con esami in Italia ed all’estero.