Sono al momento 280 le magliette di Satira Agrigentina vendute, cento delle quali, sono state acquistate anche dal Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento, sempre pronti ad aiutare i più bisognosi. “Vinni l’acqua?”; “Una lapazza è per sempre” e “I love sinicciola” sono le scritte che si trovano sulle t’shirt di beneficenza.

“Sono tante le persone che hanno aderito all’iniziativa, il ricavato servirà a comprare oltre 8 mila bottiglie d’acqua che saranno destinate alla Mensa della Solidarietà. Ringrazio il colonnello Vittorio Stingo e tutto il Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento per essere sempre in prima linea in questo tipo di iniziative”, ha dichiarato a margine della consegna Alfonso Cartannilica fondatore di Satira Agrigentina.