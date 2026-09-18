Ha vissuto momenti di paura un ultrasessantenne canicattinese, strattonato e scippato della collana d’oro che indossava al collo da due donne. Teatro dell’episodio viale Regina Margherita a Canicattì. Tutto quanto si è verificato in una manciata di secondi, l’altro pomeriggio, mentre in quei momenti la strada era pressoché deserta. Quasi sicuramente le due hanno scelto con cura la vittima. Si sarebbero appostate senza farsi notare, poi, quando è sopraggiunto l’uomo, hanno deciso di colpire. L’hanno sorpreso alle spalle.

Dopo averlo strattonato con violenza, con una mossa fulminea gli hanno scippato il gioiello. Arraffato il prezioso bottino, del valore di almeno un migliaio di euro, sono fuggite, allontanandosi velocemente dalla zona. La vittima non ha riportato alcun trauma. Ha urlato e chiesto aiuto ai passanti, quindi è stato soccorso. Quando sono arrivati i carabinieri il poveretto era in stato di shock. Per fortuna poi si è ripreso. Gli investigatori dell’Arma sin da subito hanno avviato le ricerche delle delinquenti, anche sulla base delle sommarie descrizioni fornite loro dalla stessa vittima.

Successivamente è stata avvertita la Procura di Agrigento ed è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti. Spetterà adesso, naturalmente, ai carabinieri — che verosimilmente avranno già controllato l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza pubbliche o private sistemate in tutta l’area — provare, laddove possibile, a rintracciare le due donne.

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