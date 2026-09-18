Akragas, primo esame in trasferta: Cammarata e Luís Henrique lanciano la sfida al Castellammare

Sabato alle 15.30 i biancazzurri saranno impegnati al “Giorgio Matranga”. Il tecnico: «Campo difficile, ma siamo pronti». L’attaccante brasiliano: «Sto recuperando la condizione, posso già dare una mano».

Dopo il convincente esordio contro il Don Carlo Lauri Misilmeri, superato per 2-0 all’Esseneto, l’Akragas SLP cerca conferme lontano da casa. Sabato 19 settembre, alle 15.30, i biancazzurri affronteranno il Castellammare Calcio 94 allo stadio “Giorgio Matranga”, nella seconda giornata del campionato di Eccellenza.

Una trasferta insidiosa, sia per le caratteristiche dell’avversario sia per il fattore ambientale. A presentare la partita sono stati l’allenatore Fabrizio Cammarata e il nuovo centravanti brasiliano Luís Henrique.

«È stata una buona settimana – spiega Cammarata –. Abbiamo lavorato come sempre, indipendentemente dal risultato. La squadra sta bene e i ragazzi si sono allenati con attenzione. Ci aspetta una partita difficilissima su un campo difficile».

La vittoria contro il Misilmeri ha alimentato l’entusiasmo, ma il tecnico ha chiesto alla squadra di voltare immediatamente pagina: «I ragazzi conoscono il mio modo di pensare. Domenica abbiamo ottenuto un grande risultato, ma già da lunedì abbiamo iniziato a preparare la partita di Castellammare. Siamo pronti per provare a disputare un’altra buona prestazione».

Cammarata non considera penalizzante il giorno in meno avuto a disposizione: «Abbiamo svolto regolarmente la nostra settimana tipo, quindi non c’è alcun problema».

La prima gara esterna del campionato rappresenterà comunque un test significativo: «Quando si gioca fuori casa può essere tutto più complicato, soprattutto dal punto di vista ambientale. Ho però la fortuna di avere calciatori esperti e sono sicuro che daranno il massimo per provare a conquistare un risultato positivo».

La squadra arriva all’appuntamento in buone condizioni: «Con una settimana di lavoro in più si comincia a stare meglio anche fisicamente. Arriviamo preparati».

Luís Henrique: «Sono pronto a dare una mano»

Contro il Misilmeri ha disputato i primi minuti in maglia biancazzurra anche Luís Henrique. Il centravanti brasiliano è ancora alla ricerca della condizione migliore, ma si sente già pronto a offrire il proprio contributo.

«Quando sono arrivato ero fermo da circa tre mesi – racconta –. Mi allenavo da solo, ma lavorare individualmente non è come farlo insieme a una squadra. Ero un po’ indietro rispetto ai compagni, adesso sto recuperando e mi sento meglio. Ho ancora bisogno di qualche giorno, ma posso già dare una mano».

Positivo anche il suo inserimento nello spogliatoio: «Dal primo giorno ho trovato un gruppo bellissimo. Con gli argentini sto molto bene: noi sudamericani siamo spesso insieme, anche se cerco sempre di parlare italiano per integrarmi con tutti».

Henrique si presenta ai tifosi come un centravanti d’area: «Sono un attaccante forte fisicamente e bravo nella finalizzazione. In questa squadra c’è tanta qualità: dobbiamo aggiungere la giusta cattiveria agonistica e poi le capacità dei singoli emergeranno naturalmente».

A convincerlo ad accettare l’offerta dell’Akragas sono stati il progetto e il fascino della piazza: «Avevo già affrontato l’Akragas due anni fa, quando giocavo nel Paternò in Serie D. Mi avevano sempre parlato bene della società e della città. Quando è arrivata la proposta, ho parlato con il mister e con il direttore ed ero già convinto di venire».

Dopo la festa dell’Esseneto, per l’Akragas arriva dunque il primo vero esame esterno. L’obiettivo è dare continuità alla vittoria dell’esordio e dimostrare di saper esprimere la propria personalità anche su un campo difficile come quello di Castellammare del Golfo.

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