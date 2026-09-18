Applausi da una parte della platea alla conferenza stampa di Michele Sodano. Una sorta di claque che ha accompagnato diverse risposte del sindaco alle domande dei giornalisti, con manifestazioni di consenso che hanno finito per caratterizzare il confronto finale nel foyer del Teatro Pirandello.

E non si dica che AgrigentoOggi utilizzi oggi un metro diverso rispetto alle amministrazioni precedenti. In tanti anni, attraversando almeno quattro diverse sindacature, francamente non ci era mai capitato di assistere a una scena del genere durante una conferenza stampa.

Il sindaco ha incassato gli applausi e in alcuni passaggi il tono delle sue risposte è diventato più marcato, mentre dalla sala arrivavano manifestazioni di consenso. Ma il punto non è prendersela con Sodano e neppure con chi lo sostiene. Non è soltanto una questione di stile. L’impressione è che, dopo cento giorni e una vittoria elettorale nettissima, non sia stata ancora completamente smaltita la sbornia della campagna elettorale. Il mood, insomma, sembra essere rimasto quello: maggioranza e sostenitori da una parte, critica dall’altra.

C’è però un aspetto che va oltre il colore della scena e riguarda direttamente il lavoro della stampa. Come ha fatto notare il giornalista Gioacchino Schicchi, che ha ricoperto anche incarichi in Assostampa, una conferenza stampa dovrebbe essere innanzitutto il luogo del confronto tra chi amministra e i giornalisti accreditati. Aprirla al pubblico può esporre al rischio che applausi, mugugni, brusii e commenti interferiscano con il normale svolgimento delle domande e delle risposte.

Ed è esattamente ciò che è accaduto. A un certo punto gli stessi giornalisti hanno chiesto che cessassero gli applausi, ricordando che non si trovavano a un comizio o a una riunione di partito, ma a una conferenza stampa.

La critica giornalistica può essere dura, purché rispetti i principi di verità, interesse pubblico e continenza. Allo stesso modo, chi pone una domanda deve poterlo fare senza diventare oggetto delle reazioni della platea. Nel corso dell’incontro, una donna presente in sala si è rivolta a un giornalista contestandogli di avere posto «domande da stadio». Un episodio che racconta meglio di tante considerazioni il clima che si era creato. Le domande possono piacere o non piacere. Le risposte possono convincere oppure no. Ma il giornalista non è l’avversario del sindaco e chi applaude il sindaco non dovrebbe trasformare una conferenza stampa in una contrapposizione tra tifoserie.

E vale la pena ricordare una cosa semplice: il sindaco e la sua amministrazione sono chiamati a governare l’intera città, non soltanto chi li ha votati. Allo stesso modo, il lavoro dei giornalisti non può dipendere dal fatto che le domande siano gradite o meno a una parte della platea. Dopo cento giorni, il vero cambio di passo comincia anche da qui: la competizione elettorale è finita e ora servono confronto, domande e risposte. Gli applausi appartengono ai comizi; alle conferenze stampa servono domande e risposte.

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