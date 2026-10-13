Una ottantenne pensionata agrigentina è stata vittima di uno scippo in pieno giorno. L’anziana è stata derubata della borsa. Il bottino è di circa 200 euro. L’episodio si è consumato nelle immediate vicinanze di piazza Ravanusella, nel centro storico di Agrigento. La donna stava percorrendo un tratto di strada quando è stata improvvisamente avvicinata da un individuo solitario.

Il malvivente l’ha strattonata riuscendo a strapparle la borsa dalle mani per poi darsi a una fuga precipitosa a piedi per le vie limitrofe. Poco lontano dal luogo dell’accaduto, il delinquente ha abbandonato la borsa per strada dopo avere sottratto i soldi.

I primi ad accorrere sul posto sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti, dopo aver prestato i primi soccorsi alla vittima, hanno perlustrato i dintorni riuscendo a recuperare la borsa, purtroppo priva del denaro. La pensionata, rimasta sotto choc per l’accaduto, una volta ripresasi si è recata negli uffici di polizia per formalizzare la denuncia. Sono state avviate le indagini.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp