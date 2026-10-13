Dopo il successo delle precedenti edizioni, Momentum torna sabato 17 ottobre al Teatro dell’Efebo con un nuovo appuntamento che unisce musica, promozione del territorio e attrattività turistica. L’evento vedrà protagonista Marten Lou, affiancato dagli artisti agrigentini Pepito e TheAunt, dalla palermitana Ornella P e dal catanese Simone Santagati. Ancora una volta, Momentum si conferma un’iniziativa che guarda oltre il semplice intrattenimento: rappresenta, infatti, un’occasione per richiamare visitatori provenienti da diverse aree della Sicilia e da altre parti d’Italia, contribuendo a sostenere il comparto turistico, ricettivo e commerciale del territorio agrigentino.

Non è casuale la scelta del Teatro dell’Efebo come sede dell’evento. Inserito in un contesto di grande interesse storico e archeologico, il sito rappresenta uno degli spazi culturali più significativi della città. Ospitare qui un appuntamento come Momentum significa creare un dialogo tra la contemporaneità della musica e un luogo che custodisce memoria, cultura e identità del territorio agrigentino.

L’appuntamento assume inoltre un particolare valore in un periodo dell’anno successivo alla stagione estiva, contribuendo a mantenere viva l’attenzione su Agrigento anche nei mesi autunnali. Eventi di questo tipo favoriscono infatti la destagionalizzazione dei flussi turistici e rafforzano il ruolo della città come destinazione capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno.

“Momentum nasce con l’obiettivo di creare eventi che sappiano andare oltre il semplice intrattenimento – dichiarano Mirko Franco e Andrea Franco, ideatori e organizzatori di Momentum – Crediamo che la musica possa rappresentare uno strumento efficace per raccontare il territorio e promuoverne le eccellenze. Portare pubblico ad Agrigento, anche al di fuori della stagione estiva, significa offrire un contributo concreto all’indotto locale e valorizzare luoghi che meritano di essere vissuti e conosciuti. Continuiamo a investire su una formula che mette al centro la qualità dell’esperienza, la bellezza dei luoghi e le potenzialità della nostra città”.

Momentum conferma così il proprio impegno nel creare occasioni di incontro tra cultura contemporanea, territorio e turismo, contribuendo a rafforzare l’immagine di Agrigento come città dinamica, accogliente e sempre più protagonista nel panorama degli eventi culturali e musicali.

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