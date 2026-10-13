Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno scatenato un incendio che ha completamente distrutto un’autovettura, Opel Corsa, di proprietà di una favarese di 45 anni, di professione insegnante. Il fatto si è verificato ieri notte nelle vicinanze di via Agrigento a Favara.

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza l’area interessata. Il mezzo non era assicurato per questo genere di eventi. S

ubito dopo aver domato l’incendio, i pompieri, insieme ai carabinieri della Tenenza di Favara e della sezione Radiomobile di Agrigento, hanno eseguito un accurato sopralluogo. Nel corso dei rilievi non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, inneschi o bottigliette sospette nelle vicinanze della vettura.

Non si esclude al momento alcuna pista, dal cortocircuito all’atto doloso.

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