Chiedeva continuamente soldi ai genitori e ad altri membri del proprio nucleo familiare. Richieste pressanti, e, soprattutto, accompagnate da pesanti minacce. Un incubo domestico fatto di tensioni, paura e intimidazioni, che si è interrotto soltanto grazie all’intervento della Polizia di Stato. Il Gip del Tribunale di Agrigento, accogliendo le risultanze investigative, ha firmato un’ordinanza applicando la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese nei confronti di un ragazzo di 25 anni residente a Licata.

Il giovane è attualmente ritenuto gravemente indiziato del reato di estorsione. La triste vicenda è venuta alla luce grazie alla determinazione dei parenti che, esasperati e spaventati dalle condotte sempre più aggressive del venticinquenne, hanno trovato il coraggio di rompere il muro del silenzio e chiedere aiuto alla Polizia di Stato.

Le indagini, condotte in tempi rapidi dai poliziotti del Commissariato di Licata con il coordinamento della Procura della Repubblica della Città dei Templi, hanno permesso di ricostruire un quadro investigativo solido. Secondo quanto emerso dagli accertamenti degli inquirenti, il giovane aveva preso di mira i propri congiunti, instaurando un clima di forte soggezione per estorcere somme di denaro.

Gli agenti del Commissariato hanno provveduto alla notifica del provvedimento restrittivo all’indagato. In virtù della decisione del giudice, il venticinquenne ha dovuto lasciare immediatamente l’abitazione e, da adesso in poi, dovrà mantenere una tassativa distanza di sicurezza dai propri familiari.

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