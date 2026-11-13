S.C.I.A.R.M. 2026, oltre 2.500 visitatori: a Calatabiano anche la pizza Sanremo del favarese Pistritto

Tre giorni dedicati alla gastronomia siciliana al Castello San Marco, con 80 chef, 40 pizzaioli e oltre 20 aziende. Corrado Dipietro conquista il Trofeo Roccasalva, mentre Carmelo Pistritto presenta in anteprima la pizza Sanremo 2027.

Oltre 2.500 visitatori, 80 chef, 40 pizzaioli e più di 20 aziende coinvolte. Si chiude con questi numeri la terza edizione di S.C.I.A.R.M. 2026, la manifestazione dedicata alla cultura enogastronomica siciliana che, dal 7 al 9 novembre, ha animato i giardini del Castello San Marco di Calatabiano, nel Catanese.

Tre giornate tra alta cucina, pizza, prodotti del territorio, incontri e degustazioni, con un programma costruito attorno al tema «Mediterraneo, radici di futuro». Tra i protagonisti anche il pizzaiolo favarese Carmelo Pistritto, che insieme a Enzo Piedimonte ha presentato in anteprima la pizza Sanremo 2027, destinata a rappresentare una delle proposte della squadra di pizzaioli di Casa Sanremo.

L’evento, ideato da Sicilia da Gustare e realizzato in collaborazione con lo chef Pietro D’Agostino e Nassa Studio, ha riunito professionisti della ristorazione, produttori e appassionati provenienti dalla Sicilia e da altre regioni italiane.

La pizza Sanremo 2027 porta anche la firma di un favarese

Tra le novità presentate durante la manifestazione, particolare attenzione ha suscitato la pizza Sanremo 2027, ideata da Carmelo Pistritto ed Enzo Piedimonte, coordinatori della squadra di pizzaioli di Casa Sanremo.

La ricetta punta su un abbinamento di ingredienti che richiama i sapori mediterranei: crema di zucca, fior di latte, mandorle e salvia. Una proposta presentata in anteprima durante la giornata conclusiva dedicata all’arte bianca.

Spazio anche alla pizza dolce firmata da Andrea Iurato, pastry chef e maestro del cioccolato di Modica, insieme al pizzaiolo casertano Girolamo De Francesco, con una creazione pensata come omaggio al Regno delle Due Sicilie.

Corrado Dipietro vince il Trofeo Roccasalva

La giornata conclusiva, lunedì 9 novembre, è stata dedicata al concorso «Identità Pizza», con 28 pizzaioli in gara nelle categorie classica, contemporanea, padellino, senza glutine e a quattro mani.

A conquistare la prima edizione del Trofeo Roccasalva è stato Corrado Dipietro, patron e maestro pizzaiolo de «I Pupi Bistrò» di Pachino, con la sua «Amatriciana rivisitata», prima classificata anche nella categoria pizza contemporanea.

Nella categoria classica il primo posto è stato assegnato ex aequo a Francesco Morici di Pizzottando, a Palermo, e Manuel Coluccio di Pizz’Up, a Santa Margherita di Messina.

Per la pizza al padellino si è imposto Paolo Minutoli del bistrot La Ruota di Mili San Marco, mentre nella categoria a quattro mani hanno vinto Girolamo De Francesco e Carlo Ferrara. Il riconoscimento per la pizza senza glutine è andato a George Selvaggio di Al Palmento di Pachino.

Il concorso, presentato dalla food blogger Federica Genovese, ha coinvolto una giuria composta da giornalisti, chef e professionisti del settore.

Alta cucina e prodotti siciliani protagonisti

La manifestazione si era aperta sabato 7 novembre con una cena inaugurale al ristorante Giardino di Pietra di Castello San Marco, che ha registrato il tutto esaurito con oltre cento ospiti.

A guidare il percorso gastronomico di sei portate è stato Pietro D’Agostino, chef e patron del ristorante stellato La Capinera di Taormina, affiancato da Giuseppe Bonaccorso, Gaetano Procopio, Giuseppe Geraci e Luca Miuccio.

Tra le esperienze gastronomiche proposte anche un incontro tra la cucina dell’Agro Pontino e quella etnea, con gli chef Lorenzo Palladini, di Origini Trattoria Contemporanea a Priverno, e Giuseppe Bonaccorso, resident chef di Castello San Marco. Al centro della proposta, le busiate cacio e pepe, interpretazione che ha messo in dialogo la tradizione siciliana con quella romana.

La seconda giornata, domenica 8 novembre, è stata invece dedicata al confronto sul futuro dell’agroalimentare attraverso il talk «Mediterraneo, radici di futuro», moderato da Giusy Messina, direttrice di Sicilia da Gustare.

Al dibattito hanno partecipato rappresentanti del mondo produttivo, culturale e associativo, affrontando temi legati al vino, all’olio, alla biodiversità, alla valorizzazione delle produzioni locali e alla necessità di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio gastronomico siciliano.

Tra gli interventi anche quello di Antonello Piraneo, direttore del quotidiano La Sicilia, che ha richiamato l’importanza della comunicazione e del giornalismo nella promozione della cultura del cibo.

Gli organizzatori: «Un luogo di incontro e confronto»

«S.C.I.A.R.M. conferma con questa terza edizione la propria vocazione: non una fiera, ma un luogo di incontro tra chef, pizzaioli, stampa, aziende e pubblico», ha dichiarato Carmelo Pagano, editore di Sicilia da Gustare.

Soddisfazione anche da parte dello chef Pietro D’Agostino: «Vedere oltre cento chef e pizzaioli riuniti è il segno che la passione per la cucina e la voglia di condividere continuano a crescere. Numeri importanti, certo, ma soprattutto tante storie, competenze e idee che si incontrano».

Un momento della manifestazione è stato dedicato anche al lavoro degli agricoltori, con un riconoscimento al ruolo della filiera produttiva e alle difficoltà affrontate da chi opera quotidianamente nel settore.

La terza edizione di S.C.I.A.R.M., sostenuta dal main sponsor Molino Roccasalva e da numerose aziende e realtà del comparto agroalimentare, si conclude dunque con un bilancio positivo per gli organizzatori e con l’obiettivo di continuare a promuovere il patrimonio gastronomico siciliano attraverso il confronto tra tradizione, innovazione e nuove generazioni.

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