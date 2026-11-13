Regionali 2027, la corsa è già partita: nomi, conferme e nuovi equilibri nell’Agrigentino

Deputati uscenti, sindaci, amministratori e nuovi ingressi nei partiti. Da Di Mauro a Savarino, da Pace a Catanzaro, fino alle mosse di De Luca e Vannacci: ecco chi potrebbe scendere in campo per un seggio all’ARS.

Le elezioni regionali del 2027 sono ancora lontane, ma nell’Agrigentino la campagna elettorale sembra già cominciata. I partiti si muovono, gli aspiranti candidati sondano il terreno e gli equilibri politici iniziano a cambiare. C’è chi punta alla riconferma, chi potrebbe raccogliere un’eredità politica e chi cerca spazio attraverso nuove appartenenze. La posta in gioco è la rappresentanza della provincia di Agrigento all’Assemblea regionale siciliana. Una competizione nella quale conteranno i voti personali, il peso delle amministrazioni locali, le alleanze e la capacità dei partiti di costruire liste competitive. Per il momento, però, occorre distinguere le candidature già indicate politicamente dalle disponibilità personali e dai nomi che circolano negli ambienti politici. Molte decisioni devono ancora essere prese.

MPA – Grande Sicilia, il nodo Di Mauro

Il Movimento per l’Autonomia continua ad avere in Roberto Di Mauro il principale riferimento politico provinciale. Deputato regionale di lungo corso e presidente del gruppo Popolari e Autonomisti all’ARS, Di Mauro resta una figura centrale negli equilibri del centrodestra agrigentino. Ma in vista del 2027 l’attenzione si concentra anche sul figlio Biagio Di Mauro. L’8 novembre ha ribadito la propria appartenenza all’MPA, smentendo le indiscrezioni su un possibile cambio di collocazione politica. Non ha annunciato una candidatura, ma neppure escluso la possibilità di scendere in campo. Resta quindi da capire se il prossimo appuntamento elettorale vedrà ancora protagonista Roberto Di Mauro oppure se matureranno scelte differenti.

Fratelli d’Italia, Savarino punto fermo e una lista da costruire

In Fratelli d’Italia il riferimento elettorale più importante resta Giusi Savarino, assessore regionale al Territorio e all’Ambiente. Il partito, guidato a livello provinciale da Adriano Barba, eletto presidente il 2 settembre, dovrà definire nei prossimi mesi la composizione della lista. Tra i nomi circolati sulla stampa figurano i sindaci Stefano Castellino e Gioacchino Nicastro, il dirigente regionale Gilberto Marchese Ragona. Si tratta, al momento, di ipotesi non accompagnate da annunci ufficiali. Sul quadro politico del partito pesa anche la vicenda giudiziaria che riguarda il deputato nazionale Calogero Pisano, indagato nell’inchiesta «Eventopoli», ancora in corso. Intanto Fratelli d’Italia perde un esponente storico ad Agrigento. Il 12 novembre Costantino Ciulla, già assessore comunale alla Cultura, ha annunciato in Consiglio comunale l’uscita dal partito, al quale aderiva dalla fondazione nel 2012. Ciulla passa al gruppo misto e resta all’opposizione, lamentando la mancanza di confronto e coinvolgimento nelle decisioni politiche. Una rottura che arriva mentre il partito si prepara alla prossima competizione regionale.

Forza Italia, La Rocca Ruvolo e Salvaggio verso il 2027

Forza Italia parte da due deputati regionali: Margherita La Rocca Ruvolo, coordinatrice provinciale del partito, e Luigi Salvaggio, subentrato all’ARS a Riccardo Gallo e successivamente entrato nel gruppo parlamentare azzurro. La presenza di due parlamentari regionali costituisce un elemento importante nella costruzione della futura lista, anche se le scelte per il 2027 non sono ancora state formalizzate. Il partito deve inoltre fare i conti con le conseguenze politiche della vicenda giudiziaria che ha coinvolto Riccardo Gallo, già deputato regionale e figura di riferimento di Forza Italia nell’Agrigentino, nell’ambito dell’inchiesta «Corte dei miracoli». Gallo ha lasciato l’Assemblea regionale nel luglio scorso. Le sue dimissioni, presentate il 20 luglio, sono state recepite dall’ARS il giorno successivo. La prossima competizione sarà anche un banco di prova per misurare i nuovi rapporti di forza all’interno del partito.

Democrazia Cristiana, Carmelo Pace resta il riferimento

Nella Democrazia Cristiana il nome centrale è quello di Carmelo Pace, deputato regionale, sindaco di Ribera e presidente del gruppo parlamentare all’ARS. Il 30 settembre è stato eletto segretario nazionale della DC e successivamente nominato commissario regionale ad interim in Sicilia. Il suo ruolo politico lo colloca naturalmente tra i possibili protagonisti delle Regionali 2027. Una ricandidatura appare tra le ipotesi più accreditate, anche se non è stata ancora annunciata ufficialmente.

Per la DC sarà importante capire anche quale assetto politico e organizzativo accompagnerà il partito alla prossima scadenza elettorale.

Lega, circolano i nomi di Iacolino e Gentile

La Lega guarda al 2027 con diversi nomi sul tavolo. Tra quelli indicati per una possibile candidatura figura Luca Iacolino, coordinatore dell’associazione Giovani Idee e figlio dell’ex eurodeputato Salvatore Iacolino. Un altro possibile protagonista è Luigi Gentile, già deputato regionale e assessore, approdato alla Lega nell’ottobre 2025 e candidato a sindaco di Agrigento alle amministrative del 2026. Per entrambi si tratta, allo stato attuale, di ipotesi politiche e giornalistiche, senza candidature ufficializzate. Sul fronte comunale, intanto, il partito ha registrato l’uscita di Valentina Cirino, che il 5 novembre ha lasciato il gruppo consiliare della Lega per proseguire il proprio mandato da indipendente. Cirino mantiene la presidenza della Prima Commissione consiliare.

Futuro Nazionale, Vannacci conquista spazio nell’Agrigentino

Tra le novità del panorama politico provinciale c’è Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci. Nel giro di pochi giorni sono arrivate due adesioni significative. Il 9 novembre quella di Marcello Fattori, consigliere comunale di Agrigento, già vicino all’area di Forza Italia. Il giorno successivo è stata annunciata l’adesione di Calogero Martello, sindaco di Porto Empedocle, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati. Due ingressi che consentono al movimento di rafforzare la propria presenza nel territorio, anche attraverso amministratori già impegnati nelle istituzioni. Nessuno dei due ha annunciato una candidatura alle Regionali. Resta da capire quale ruolo Futuro Nazionale intenderà giocare nella competizione siciliana e con quali alleanze.

Partito Democratico, Catanzaro verso la riconferma

Nel Partito Democratico il principale riferimento regionale dell’Agrigentino è Michele Catanzaro, deputato e capogruppo del PD all’ARS. Una sua ricandidatura appare probabile, anche se non ancora ufficializzata. Tra le figure politiche di riferimento del territorio resta anche Giovanna Iacono, deputata nazionale, per la quale non risultano annunci relativi a una candidatura regionale. Il PD siciliano attraversa intanto una fase di riorganizzazione dopo le dimissioni del segretario regionale Anthony Barbagallo, presentate il 27 ottobre. Il 2 novembre Giuseppe Provenzano ha ricevuto dalla segreteria nazionale l’incarico di elaborare una proposta per la guida del partito in Sicilia. Una fase che potrebbe incidere anche sulle scelte territoriali, sulla composizione delle liste e sulle future alleanze.

Movimento 5 Stelle, Cambiano resta il nome di riferimento

Per il Movimento 5 Stelle il principale riferimento provinciale è Angelo Cambiano, deputato regionale ed ex sindaco di Licata. Il suo nome resta quello più immediatamente associato a una possibile ricandidatura nel collegio agrigentino. Anche in questo caso, però, non risultano annunci ufficiali. Le scelte del Movimento dipenderanno dalle decisioni politiche e organizzative che verranno assunte in vista delle elezioni.

Controcorrente, Di Vita si mette a disposizione

Tra i movimenti che guardano alle Regionali 2027 c’è anche Controcorrente, guidato da Ismaele La Vardera. Nell’Agrigentino ha manifestato la propria disponibilità a concorrere per un seggio all’ARS Giovanni Di Vita, cardiologo dell’ospedale di Sciacca e presidente del Dipartimento Sanità del movimento. Di Vita ha dichiarato di essere a disposizione del progetto politico, aprendo così alla possibilità di una candidatura. Tra gli esponenti territoriali figura anche Elvira Mangione, eletta al Consiglio comunale di Agrigento nella lista Controcorrente. Per lei, tuttavia, non risultano annunci di candidatura regionale.

Sud Chiama Nord, De Luca punta su Fanara

Una delle indicazioni politiche più esplicite arriva da Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Il nome è quello di Salvatore Fanara, consigliere comunale di Favara, già esponente della Democrazia Cristiana e successivamente approdato al movimento dell’ex sindaco di Messina. Il 29 settembre De Luca lo ha indicato pubblicamente come candidato nel collegio di Agrigento per le Regionali 2027. Si tratta dunque di un’indicazione politica già espressa, in attesa della formalizzazione della candidatura. La scelta di Fanara rappresenta un primo tassello della strategia di Sud Chiama Nord nella provincia agrigentina. Ci sarebbe anche l’avvocata, ex presidente del consiglio comunale Daniela Catalano. Con De Luca c’è un dialogo anche con l’ex vicesindaco Giovanni Crosta, che ha rotto con Michele Sodano.

Italia Viva, l’ipotesi Pietro Bartolo per la presidenza

Italia Viva guarda invece alla competizione regionale con un nome che supera i confini della provincia di Agrigento: Pietro Bartolo, medico di Lampedusa ed ex europarlamentare. Il suo nome è stato indicato come possibile candidato alla presidenza della Regione, con il sostegno pubblico di Matteo Renzi annunciato alla Leopolda. Bartolo ha tuttavia espresso la preferenza per una candidatura unitaria del campo largo, dichiarandosi disponibile anche a un eventuale percorso attraverso le primarie. La sua posizione si inserisce nel confronto più ampio sulle alleanze e sulla scelta del candidato alla presidenza della Regione.

La sfida del 2027 tra riconferme, nuovi nomi e alleanze

Il quadro politico agrigentino è ancora lontano dall’essere definitivo. I deputati uscenti partono da una posizione di vantaggio in termini di visibilità e organizzazione, ma i partiti dovranno fare i conti con nuove ambizioni, equilibri interni e possibili cambiamenti di appartenenza. C’è poi il peso dei sindaci e degli amministratori locali, che potrebbero diventare protagonisti nella costruzione delle liste o nella raccolta del consenso. Le candidature effettive si conosceranno soltanto nei prossimi mesi. Prima bisognerà sciogliere i nodi delle alleanze, delle leadership e delle strategie elettorali. Una cosa, però, è già evidente: nell’Agrigentino la partita per le Regionali 2027 è cominciata molto prima dell’apertura ufficiale della campagna elettorale.

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