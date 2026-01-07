Sciacca, Oculistica azzera le liste d’attesa: superati 14.400 interventi nel 2025

Le liste d’attesa sono state azzerate nell’Unità operativa complessa di Oculistica dell’ospedale di Sciacca. Un risultato significativo, comunicato con particolare soddisfazione dal direttore Charles Martorana, che guida anche il dipartimento di Chirurgia.

L’azzeramento riguarda non solo il presidio di Sciacca, ma anche le unità operative degli ospedali di Agrigento e Licata, confermando un’organizzazione ormai a pieno regime su scala provinciale.

«A Sciacca abbiamo superato nel 2025 quota 14.400 interventi – spiega Martorana – sia per la chirurgia della cataratta che per quella retinica. A queste si aggiungono la chirurgia dell’orbita, delle vie lacrimali e delle palpebre». Prestazioni che collocano il reparto tra le eccellenze anche a livello regionale.

Un risultato reso possibile anche dal rafforzamento dell’organico: a Sciacca sono arrivati due nuovi medici e risultano coperti tutti i posti di dirigente medico e ortottista. Un assetto che consente oggi di garantire continuità, qualità delle cure e tempi di risposta in linea con i bisogni dei pazienti. Un modello organizzativo che, numeri alla mano, dimostra come una sanità efficiente sia possibile anche nei territori.

