Epifania al Teatro Pirandello: omaggio agli abbonati con una serata speciale dedicata al grande cinema Nel giorno dell’Epifania, il Teatro Pirandello omaggia i propri abbonati con un biglietto gratuito per una serata-evento dedicata al cinema, in programma sabato 11 gennaio alle ore 20:00.

Un appuntamento speciale che trasforma il Teatro in luogo di incontro e dialogo tra palco e grande schermo, tra racconto cinematografico e memoria collettiva. La serata si aprirà con “PASSO A DUE”, a cura di Roberta Torre e Gianluca Arnone, con un incontro esclusivo con la produttrice Donatella Palermo e l’attore Fabrizio Ferracane, che guideranno il pubblico alla scoperta del dietro le quinte della creazione cinematografica, tra storie, suggestioni ed emozioni che danno vita a un film. A seguire, la proiezione del film Leonora addio di Paolo Taviani, un’opera intensa e poetica che attraversa i temi della memoria, del legame con la terra e delle radici italiane, toccando le corde più profonde dell’anima. Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria al numero 0922 590220.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp