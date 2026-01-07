Elegante, consapevole, con uno sguardo che guarda lontano: si chiama Giuseppe Dalli Cardillo, ha 18 anni ed è il protagonista della rubrica di moda e bellezza di gennaio 2026 firmata AgrigentoOggi.

Vive ad Agrigento e frequenta il quinto anno del Liceo Classico, a pochi mesi dal diploma. Un tempo sospeso, quello delle scelte importanti, in cui il futuro inizia a prendere forma. Tra i suoi sogni nel cassetto c’è quello di intraprendere un percorso in ambito medico, con il desiderio concreto di aiutare le persone. Sta infatti affrontando il TOLC per Farmacia, primo passo verso una strada fatta di studio, impegno e responsabilità.

Accanto alla formazione, Giuseppe coltiva una passione che parla di immagine, stile e identità: la fotografia e il mondo della moda. Davanti all’obiettivo si muove con naturalezza, alternando eleganza classica e attitudine contemporanea, raccontando sé stesso attraverso pose, dettagli e sguardi.

Negli scatti firmati da Veronica Rosso , realizzati tra interni suggestivi e scorci del centro storico, Giuseppe interpreta il mese di gennaio con personalità: il mese dei nuovi inizi, della costruzione, del coraggio di scegliere chi si vuole diventare.

Giuseppe Dalli Cardillo è il volto di gennaio: giovane, autentico, in cammino.

