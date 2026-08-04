Sequestrati due appartamenti per favoreggiamento della prostituzione e otto persone indagate. Sono stati i poliziotti della sezione di Polizia giudiziaria della Procura di Termini Imerese, ad eseguire il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip con al centro due unità immobiliari ritenute stabilmente destinate all’esercizio dell’attività di prostituzione.

Le indagini, svolte mediante servizi di osservazione e controllo, attività tecniche, monitoraggio di annunci pubblicati su siti internet specializzati negli incontri a pagamento è numerose testimonianze, hanno consentito di documentare un’attività di prostituzione esercitata in maniera stabile e organizzata che risultava essere in atto da diversi anni.

Nel periodo di osservazione gli investigatori hanno documentato circa 400 accessi agli immobili sequestrati nell’arco di un solo mese. Complessivamente oltre 900 accessi documentati e decine di clienti identificati,

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