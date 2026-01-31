Immediata risposta dei poliziotti della sezione Volanti di Agrigento alla lunga scia di furti compiuti in città. Gli agenti, nel corso di un giro di perlustrazione del territorio, hanno bloccato un uomo incappucciato che vedendoli arrivare ha cercato, gettandolo in mezzo alla vegetazione, di liberarsi di un piede di porco. Un tentativo fallito perché i poliziotti si sono accorti di quel lancio e hanno recuperato e sequestrato l’arnese.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di uno zainetto contenente circa 25 euro in monete, bevande in lattina, merendine, confezioni di patatine e barrette di cioccolato. Quello che, di fatto, è sembrato essere il bottino di un furto a qualche distributore automatico di snack e bibite. Protagonista un quarantenne disoccupato di Agrigento che è stato denunciato, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di porto di oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato fermato, ieri notte, nella zona del Polo Universitario, in contrada Calcarelle. Alla vista della pattuglia della sezione Volanti, il quarantenne ha provato a sbarazzarsi, del piede di porco.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp