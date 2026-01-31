Ha ripetutamente maltrattato e minacciato di morte i genitori perché si sarebbero rifiutati di consegnargli i soldi necessari a comprare la droga. L’ultimo episodio in ordine di tempo appena qualche giorno fa, con tanto di intervento dei carabinieri ad evitare il peggio. I militari dell’Arma della stazione di Villaggio Mosè e i loro colleghi del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia cittadina hanno arrestato un quarantenne di Agrigento disoccupato.

Data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale della città dei templi. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Deve rispondere di maltrattamenti contro i familiari e minacce. Il quarantenne pretendeva denaro da mamma e papà per comprarsi la droga. A nulla sono serviti inviti e avvisi a cambiare condotta.

L’ultima discussione alcuni giorni fa quando i due coniugi sono stati minacciati pesantemente, quindi, è scaturita la decisione di chiedere aiuto ai carabinieri.

